Hakkari’de 7 bin 490 ampul sentetik ecza ilacı ele geçirildi

Hakkari Yüksekova'da yapılan çalışmalar sonucunda 7 bin 490 ampul sentetik ecza ilacı ele geçirildi.

Hakkari’de 7 bin 490 ampul sentetik ecza ilacı ele geçirildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçemizde ikamet ve araç aramasında üzerinde Petholan 100 mg/2 ml Petidin HCL ibareleri yazılı bin 498 adet kutu içerisinde toplamda 7 bin 490 ampul sentetik ecza ilacı ele geçirilmiş olup bir şüpheli hakkında adli tahkikata başlanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir." denildi.

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