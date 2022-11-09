Hakkari'de araziye gömülü 750 litre asit anhidrit ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesi kırsalında dün ekiplerce arazide yapılan aramada, toprağa gömülü 13 jelikanda 750 litre asit anhidrit ele geçirildi. (AA)