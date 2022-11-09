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Hakkari'de araziye gömülü 750 litre asit anhidrit ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araziye gömülü jelikanlarda uyuşturucu yapımında kullanılan 750 litre asit anhidrit ele geçirildi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 17:58
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Hakkari'de araziye gömülü 750 litre asit anhidrit yakalandı

Hakkari'de araziye gömülü 750 litre asit anhidrit ele geçirildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesi kırsalında dün ekiplerce arazide yapılan aramada, toprağa gömülü 13 jelikanda 750 litre asit anhidrit ele geçirildi. (AA)

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