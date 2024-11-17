Hakkari'de çevre temizliği seferberliği

Hakkari Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, Hakkari-Van kara yolunu çöplerden arındırarak kentin görünümünü iyileştirdi. Ekipler, ilk olarak şehir girişindeki atıkları topladıktan sonra Depin bölgesinde 5 kilometrelik bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda, yol kenarındaki kamelyaların çevresi de titizlikle temizlendi. Belediye yetkilileri, vatandaşların hijyenik bir ortamda piknik yapabilmesi için bu çalışmanın önemli olduğunu vurguladı. Hakkari halkı, belediye ekiplerinin bu çabasını takdirle karşılarken, çevre bilincinin önemine dikkat çekerek, herkesin çöplerini yol kenarına değil, belirlenen çöp noktalarına bırakması gerektiğini ifade etti.