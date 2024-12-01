Hakkari’de dengesini kaybedip metrelerce düşen çoban hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hakkari’de dengesini kaybedip metrelerce düşen çoban hayatını kaybetti

Hakkari’de Erol Günay, koyun otlattığı kayalıklardan metrelerce aşağı düştü. Olay sonrası bölgeye gelen ekipler, Günay’ın cansız bedeni sedye ile alarak hastaneye kaldırdılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Üzümcü köyü yakınlarında meydana geldi. Koyunlarını otlatmak için 2 arkadaşıyla dağlık bölgeye giden Erol Günay, bir anda dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düştü. Günay, olay yerinde hayatını kaybetti.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir noktaya kadar araçla giden ekipler, daha sonra yayan yürüyerek bölgeye ulaştı.

Hakkari’de çoban dengesini kaybetti, metrelerce aşağı düştü

Ekipler Erol Günay'ın cenazesini yaklaşık 2 kilometre boyunca sedyeyle ambulansa taşıdı. Bölgede mahsur kalan ve yara almadan kurtulan 2 arkadaşı ise ekipler tarafından kurtarıldı. Günay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Hakkari’de çoban dengesini kaybetti, metrelerce aşağı düştü

Günay'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Üzümcü köyünde toprağa verileceği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hakkari’de çoban dengesini kaybetti, metrelerce aşağı düştü

Hakkari’de çoban dengesini kaybetti, metrelerce aşağı düştü

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