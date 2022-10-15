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Dere yatağında mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 10:26
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Hakkari'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Dere yatağında mühimmat ele geçirildi
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yürütülen çalışmalarda 14 Ekim 2022 günü yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Şemdinli ilçe jandarma sorumluluk alanında bulunan Tütünlü köyü Berete tepe ve Yanık Yer mevkiinde Şehit Jandarma Er Ali Çelik 2022/139 (Tütünlü-2) operasyonu düzenlendi. Berete Tepe ve Yanık Yer mevkileri arasındaki dere yatağında yapılan arama-tarama faaliyeti esnasında kayalık alanda gizlenmiş şekilde; 8 adet roketatar mühimmatı, 8 adet roketatar sevk fişeği, 8 adet el bombası ve 214 adet Bixi fişeği ele geçirildi" denildi.


(Kaynak: İHA)

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