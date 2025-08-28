Hakkari'de dağ keçilerine gönüllü koruma

Köylüler avlanılmasına izin vermedikleri yaban keçilerinin çetin geçen kış günlerinde beslenmeleri için de kayalıklara yem bırakıyor. Yaklaşık 20 yıl önce bölgede sadece 5-10 tane yaban dağ keçisi gördüklerini şimdi ise sürü halinde gezdiklerini belirten Muhtar Melik Bilici, "Köylülerimize çok teşekkür ederim. Hep birlikte sahip çıktık. Şu an sürü şeklinde geziyorlar. Gerçekten bu bize çok mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.

Van ve Hakkari'nin kayalıklarında yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçileri için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14'üncü Bölge Müdürlüğü ile jandarma ekipleri çalışmalarını devam ettiriyor.

Yürütülen çalışmalar sayesinde birçok noktada görülebilen ve popülasyonları giderek artan yaban keçileri için Yüksekova ilçesinin Gökyurt Yeşildere köylüleri de korunması için gönüllü olarak mücadele veriyor. Köyde kimsenin bu dağ keçilerini avlamasına izin vermeyen köylüler, aynı zamanda çetin geçen kış günlerinde ise keçiler için kayalıklara yem ve tuz bırakıyor. Ekiplerin yanı sıra köylülerinde verdiği bu mücadelenin sonunda bu bölgede yaban keçilerinin sayları arttı. Köy Muhtarı Melik Bilici, 2005 yıllarında bölgede sadece 5-10 tane yaban dağ keçisi gördüklerini, şimdi ise sürüler halinde dolaştıklarını söyledi. Bunun kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Muhtar Bilici şöyle konuştu:

'BİRLİKTE KORUDUK, SAYILARI ARTTI'

Bu dağ keçilerine biz köylüler olarak sahip çıkıp avcılardan korumaya çalıştık. Bunların 3 grup halinde bazı yerlerde kışlık yerleri var. Köylülerimize çok teşekkür ederim. Hep birlikte sahip çıktık. Şu an sürü şeklinde geziyorlar. Bunlar aç kaldığında köylüler ile birlikte ot çekiyoruz onların geçtiği yerlere. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nü de arıyoruz. Onlarda sağ olsunlar hep yardımcı oluyorlar. Onlar koruma çalışması yürütüyor. Ama herkesin de duyarlı olması lazım."