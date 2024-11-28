Hakkari'de denetim başlatıldı

Kaynak: İHA
Hakkari'de denetim başlatıldı

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve kaliteli hizmetin sürekliliğini sağlamak amacıyla fırınlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve kaliteli hizmetin sürekliliğini sağlamak amacıyla fırınlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bugün gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde, şehir genelindeki tüm fırınlar titizlikle incelendi. Denetimler sırasında özellikle ekmek gramajları kontrol edilirken, hijyen şartları da gözden geçirildi. Ekipler, üretim alanlarını, kullanılan malzemeleri ve çalışanların hijyen standartlarını detaylı bir şekilde inceledi. Kurallara uygun hareket eden işletmelere teşekkür edilirken, eksiklik tespit edilen fırınlara uyarılar yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirterek, "Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasının öncelikli hedefimizdir. Ekmek gramajları büyük bir dikkatle tartıldı. Saç ve sakallar kontrol edildi. Kullanılan malzemeler ve çalışanların hijyen standartlarına bakıldı" dediler.

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