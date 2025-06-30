Hakkari'de deprem! (30 haziran 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hakkari'de deprem! (30 haziran 2025)

AFAD'ın Verileren göre, Hakkari Şemdilli'de hissedilen bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.9 olarak duyuruldu.

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