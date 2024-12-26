Hakkari'de eğitime kar engeli

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Meteoroloji saat vererek uyardı! Bardaktan boşalırcasına yağacak (24 Aralık 2024 Hava Durumu...)Meteoroloji saat vererek uyardı! Bardaktan boşalırcasına yağacak (24 Aralık 2024 Hava Durumu...)

AKOM hafta sonu için uyardı. İstanbullular dikkat! Hava durumuna bakmadan dışarı çıkmayın (20 Aralık 2024)AKOM hafta sonu için uyardı. İstanbullular dikkat! Hava durumuna bakmadan dışarı çıkmayın (20 Aralık 2024)

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde bugün gece saatlerinde başlayacak olan ve yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve akabinde hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle meydana gelebilecek don ve buzlanma riskleri nedeniyle 27 Aralık 2024 Cuma günü, ilimiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Son Haberler
Ümit Özdağ “3 tane eşkiya” diyerek o partiyi hedef aldı!
Ümit Özdağ “3 tane eşkiya” diyerek o partiyi hedef aldı!
Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı
Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hodri meydan
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hodri meydan
Ekrem İmamoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı ile görüştü
Ekrem İmamoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı ile görüştü
Kredi kartı ile sigara alanlar dikkat. TESK uyardı
Kredi kartı ile sigara alanlar dikkat. TESK uyardı