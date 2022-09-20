Hakkari'de EYP yerleştirmeye çalışan 3 teröriste PÖH müdahalesi

İHA'nın haberine göre; Hakkari’de El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısı hazırlığındayken güvenlik kameralarına yakalanan teröristlere yönelik, Hakkari Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince operasyon düzenlendi.
Polisin 'teslim olun' çağrısına ateşle karşılık veren teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 terörist de sağ olarak ele geçirildi.
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