Hakkari'de feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hakkari'de feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Hakkari'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 17 yaşındaki Arda Kameri hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Hakkari Yüksekova ilçesi Vezirli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, elektrik direğine çarparak takla attı.

Kazada Arda Kameri hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ahmet Serdar (21), Özcan Temelli (17) ve Devran Kameri (21), ilk müdahalelerinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile soruşturma başlatıldı.

Hakkari'de feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Hakkari'de feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Hakkari'de feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Hakkari'de feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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