Hakkari’de feci kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı!

Kaza, Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki Geçimli köyü yakınlarında meydana geldi. 23 HY 471 plakalı otomobili kullanan B.B., yağışlı hava nedeniyle kontrolü kaybederek virajı alamadı ve araç şarampole yuvarlandı.

Olay yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede ve araçta güvenlik önlemleri alırken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralılar, ambulansla Çukurca Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.