Hakkari’de feci kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı!

Kaynak: İHA
Hakkari’de feci kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı!

Hakkari-Çukurca kara yolunda şarampole yuvarlanan otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı .

Kaza, Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki Geçimli köyü yakınlarında meydana geldi. 23 HY 471 plakalı otomobili kullanan B.B., yağışlı hava nedeniyle kontrolü kaybederek virajı alamadı ve araç şarampole yuvarlandı.

Olay yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede ve araçta güvenlik önlemleri alırken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralılar, ambulansla Çukurca Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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