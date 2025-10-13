Hakkari’de etkili olan şiddetli rüzgar, bazı binaların çatılarını uçurdu.

Hakkari’de iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar, bazı binaların çatılarını uçurdu. Meteoroloji yetkililerinin daha önce yaptığı "çatı uçması ve ağaç devrilmesi" uyarısının ardından kentte etkili olan rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yeni Mahalle’de bazı binaların çatıları kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden söküldü. Şans eseri olaylarda yaralanan olmadı. Yetkililer, olumsuz hava şartlarının bir süre daha devam etme ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.