Hakkari'de fırtına; çatılar uçtu, seralar zarar gördü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hakkari'de fırtına; çatılar uçtu, seralar zarar gördü

Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatıları ve seralar uçtu, park halindeki bazı araçlar hasar gördü.M

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası, Derecik ilçesinde fırtına etkili oldu. Kuvvetli rüzgar, evlerin çatılarını uçurdu. Rüzgar, seraların zarar görmesine, ağaçların ve elektrik direklerinin devrilmesine ve iletkenlerin kopmasına da neden oldu. Devrilen direkler ve kopan iletkenler için çalışmalar sürdürülüyor. Derecik Belediyesi ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri de ilçe merkezinde ve köylerde hasar tespit çalışması yaptı. Fırtına nedeniyle park halindeki bazı araçlar da hasar gördü. (DHA)

Hakkari'de fırtına; çatılar uçtu, seralar zarar gördü

Hakkari'de fırtına; çatılar uçtu, seralar zarar gördü

Hakkari'de fırtına; çatılar uçtu, seralar zarar gördü

Hakkari'de fırtına; çatılar uçtu, seralar zarar gördü

Hakkari'de fırtına; çatılar uçtu, seralar zarar gördü

Hakkari'de fırtına; çatılar uçtu, seralar zarar gördü

Hakkari'de fırtına; çatılar uçtu, seralar zarar gördü

Son Haberler
Oğulcan Çağlayan Kocaelispor taraftarlarından özür diledi
Oğulcan Çağlayan Kocaelispor taraftarlarından özür diledi
Mart, Singapur perakendecilerine yaradı
Mart, Singapur perakendecilerine yaradı
Altının kilogram fiyatı haftanın ilk gününde ne kadar oldu? (5 Mayıs 2025)
Altının kilogram fiyatı haftanın ilk gününde ne kadar oldu? (5 Mayıs 2025)
Hakkari'de fırtına; çatılar uçtu, seralar zarar gördü
Hakkari'de fırtına; çatılar uçtu, seralar zarar gördü
CHP, Özgür Özel'e saldırıyı Van'da protesto etti
CHP, Özgür Özel'e saldırıyı Van'da protesto etti