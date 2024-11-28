Hakkari’de fırtına evlerin çatılarını uçurdu

Hakkari'nin Elmacık ve Cevizdibi köyünde etkili olan fırtına 3 evin çatısını uçurdu.

Kent merkezinden 40 kilometre mesafede bulunan Elmacık ve Cevizdibi köylerinde etkili olan fırtına korku ve paniğe neden oldu. Can kaybının yaşanmadığı olayda, Elmacık köyünde Mehmet Duman, Cevizdibi köyünde ise İzzet Kaya ve Hacı Koç isimli vatandaşlara ait evlerin çatıları büyük zarar gördü.

Elmacık Köy Muhtarı Zeydin Çakır, köyde herkesin geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığını belirterek, etkili olan fırtınanın Mehmet Duman'a ait evin çatısına zarar verdiğini belirtti. AFAD ve tarım ekiplerinin köye geldiğini ve hasar tespit çalışması yaptıklarını ifade eden Çakır, ilgilerinden dolayı Hakkari Valiliği ve hasar tespiti için gelen ekibe teşekkür etti.