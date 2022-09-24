﻿Hamile kadın askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

Hakkari’de sancıları tutan hamile kadın askeri helikopterle Van’a sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu sözlere yer verildi:

“Hakkâri’de yaşayan ve acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile bir vatandaşımız, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterle derhal Van'a nakledildi. Her zaman milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz”

Kaynak: İHA