﻿Hamile kadın askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

Hakkari’de sancıları tutan hamile kadın askeri helikopterle Van’a sevk edildi.
Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu sözlere yer verildi:
“Hakkâri’de yaşayan ve acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile bir vatandaşımız, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterle derhal Van'a nakledildi. Her zaman milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz”
Kaynak: İHA
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