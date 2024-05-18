Hakkari'de hayvan otlatırken ayı saldırdı

Şemdinli ilçesine bağlı Tütünlü köyünde meydana gelen olayda, Köyün kırsal kesiminde hayvan otlatan İdris Çelik'e bölgede bulunan bir ayı saldırdı. Bu esnada havlayan köpeklerin seslerini duyan köylüler, olay yerine vardıklarında Çelik'i yaralı halde buldu.

Olay yerine AFAD ve UMKE ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra Çelik ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayının pençe darbeleriyle göğüs, el ve bacaklarından yaralandığı belirtilen Çelik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.