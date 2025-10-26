Kent merkezinin birçok noktasında aynı anda başlayan uygulamalarda; metruk binalar, sabit yol kontrol noktaları ve şüpheli kişilerin yoğun olarak bulunduğu bölgeler mercek altına alındı. Ekipler, çevreye rahatsızlık veren, kimliği belirsiz ya da şüpheli davranışlarda bulunan kişiler üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Toplum huzurunun korunması ve kamu düzeninin sağlanması hedefiyle yürütülen uygulamada, vatandaşların güvenliği ön planda tutuldu.

Emniyet yetkilileri, kentte suç ve suçlulara göz açtırmamakta kararlı olduklarını belirterek, bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşlara da çağrıda bulunularak, "Şüpheli durumlarda lütfen en yakın emniyet birimlerine bilgi verin. Hakkari’nin huzuru için 7 gün 24 saat görev başındayız" denildi.