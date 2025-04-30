Hakkari’de içme suyu arızası onarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hakkari’de içme suyu arızası onarıldı

Hakkari'de 3 bin 500 rakımda bulunan ve şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan isale hattında arızalar giderildi.

Kentte etkili olan yağışlarla birlikte karların erimesi ve yaşanan toprak kaymaları, içme suyu hattında ciddi hasara yol açtı. Yüksek rakımlı bölgelerde yolların açılmasıyla birlikte belediye ekipleri hemen harekete geçti. Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve diğer birimlerin koordineli çalışmasıyla yürütülen iki günlük geceli gündüzlü müdahale sonucunda akşam saatlerinde susuz kalan mahallelere yeniden içme suyu verilmeye başlandı.

Yetkililer, suyun 2-3 saat içerisinde tüm mahallelere ulaştırılacağını ve ardından belirli bir program dahilinde mahalle sırasına göre su verilmeye devam edileceğini belirttiler.

Hakkari’de içme suyu arızası onarıldı

Hakkari’de içme suyu arızası onarıldı

Hakkari’de içme suyu arızası onarıldı

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