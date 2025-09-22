Hakkari’de iş yerlerine sıkı denetim

Ekipler, fahiş fiyat uygulamalarına ve tarihi geçmiş ürünlere karşı sıkı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Market, bakkal, manav ve zincir mağazalarda tek tek inceleme yapan ekipler, hem rafları hem de kasa fiyatlarını titizlikle kontrol ediyor. Vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalışan ekiplerin bu özverili çabası, halkın takdirini kazanıyor.

Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin koordineli yürüttüğü denetimlerde; etiketsiz ürünler, kasa-raf fiyat farklılıkları ve son kullanma tarihi geçmiş gıdalar mercek altına alınıyor. Kurallara uymayan işletmelere ise cezai işlem uygulanıyor.

Hakkari'de sürdürülen bu titiz çalışmalar, hem tüketicilerin güvenini artırıyor hem de sağlıklı ve adil bir piyasa ortamı oluşturuyor. Halk, yetkililerin yoğun gayreti sayesinde gönül rahatlığıyla alışveriş yapmanın mutluluğunu yaşıyor.