Hakkari'de tonlarca kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA'da yer alan haberde, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, ilçedeki bir adreste yaptıkları aramada 32 bin litre kaçak akaryakıt ile akaryakıtın satılmasında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirdi.

Bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.