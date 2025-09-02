Hakkari'de kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında merkeze bağlı Otluca köyünde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta sıkışan 3 kişi, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 2'si doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımdaki 1 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.