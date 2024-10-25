Hakkari’de kar kalınlığı bir metreyi buldu

Hakkari Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en yüksek şehirlerinden biri olan Hakkari'nin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışının etkili olduğunu duyurdu.

Kar yağışları nedeniyle ulaşımın aksamaması için Hakkari İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolları açma çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Kar yüksekliğinin yaklaşık bir metreyi bulduğu Aşağı Güveç mevkiindeki Aytepe Üs Bölgesi yolunda da ekiplerimiz yol açma çalışmalarını büyük bir titizlikle devam ettiriyor" ifadelerine yer verildi.