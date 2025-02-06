Hakkari’de "Kar Timi" görev başında! Gece gündüz çalışıyorlar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hakkari’de "Kar Timi" görev başında! Gece gündüz çalışıyorlar

Hakkari'de etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri, yol açma ve kar temizleme çalışmalarını hızla sürdürüyor. 40 kişilik "kar timi" ve iş makineleri, ana arterlerden dar sokaklara kadar her noktada yoğun mesai harcıyor.

Hakkari'de etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, yol açma çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Yaklaşık 40 kişilik "kar timi", iş makinelerinin giremediği dar sokaklarda temizlik yaparken, ana arterlerde ise belediye makineleri yolları açık tutmaya çalışıyor.

Dar sokaklarda park edilen araçlar, ekiplerin işini zorlaştırıyor. Hakkari'nin 15 mahallesinde süren çalışmalar, il özel idaresi ekiplerinin köy ve mezra yollarında da devam ediyor.

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Bazı vatandaşlar ise kar yağışının Hakkari'yi daha da güzelleştirdiğini belirterek, daha fazla kar yağmasını istiyor.

168 YERLEŞİM YERİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edilirken, 168 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ederken, kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Hakkari’de "Kar Timi" görev başında! Gece gündüz çalışıyorlar

Hakkari’de "Kar Timi" görev başında! Gece gündüz çalışıyorlar

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