Hakkari'de kar yağışı ulaşımı felç etti! Okullar bir gün tatil, 168 yerleşim yeri kapalı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hakkari'de kar yağışı ulaşımı felç etti! Okullar bir gün tatil, 168 yerleşim yeri kapalı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edilirken, 168 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ederken, kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Okulların bir gün süreyle tatil edildiği kentte, belediye ekipleri de birçok noktada karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karla kaplanan caddeler kürekli kar timleri tarafından temizlenirken, kent merkezinde kar kalınlığı ise 40 santimetreyi buldu.

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Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 66 köy ve 102 mezra yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı, yeniden açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

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