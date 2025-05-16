Hakkari'de kaybolan çocuk için arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İHA
Hakkari'de kaybolan çocuk için arama çalışmaları sürüyor

Hakkari'de Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan İbrahim Neçir Kom'u arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Neçir Kom'u arama kurtarma çalışmaları 7. gününde de devam ediyor.

Cumartesi günü öğle saatlerinde Dağlıca köyündeki Avaşin Deresi'ne düşerek akıntıya kapılan İbrahim Neçir Kom'un bulunması için Jandarma Özel Asayiş Komando (JÖAK), AFAD, JAK, Dalgıç Polis Ekibi, UMKE, Kızılay ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, debisi yüksek dere yatağında titizlikle çalışmalarını sürdürürken, aile ise gelecek umutlu bir haber bekliyor.

Baba Nevzet Kom, "Oğlum cumartesi günü iş yeri sahibiyle pikniğe gelmiş. Nasıl olduysa dereye düşmüş. Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu, vatandaşlarımız da destek veriyor. Allah hepsinden razı olsun. Tek temennimiz oğluma ulaşmaktır" dedi.

Ekipler, İbrahim'e ulaşmak için zamanla yarışırken, bölge halkı da bu zorlu süreçte aileye destek oluyor.

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