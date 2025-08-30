Hakkari’de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA

Hakkari yönüne giden bir TIR ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonette bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Hakkari'nin Boybeyi köyüne bağlı Dikilitaş mezrası yakınlarında meydana geldi. Hakkari yönüne giden TIR ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyonette bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

