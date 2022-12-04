Hakkari'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı

Yüksekova-Esendere kara yolundaki Dilimli Barajı yakınında, minibüs ile saman yüklü kamyonet çarpıştı.
Kazada yaralanan biri çocuk 10 kişi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin önlem aldığı yol belediye ekiplerince temizlendi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.