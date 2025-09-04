Hakkari’de minibüse taş ve sopalarla saldırı! Çocuklar içinde mahsur kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Hakkâri’nin Geçimli köyünde sabah saatlerinde yaşanan olayda, yolcu almak üzere duran bir minibüs kimliği belirsiz kişilerin taşlı ve sopalı saldırısına uğradı. Minibüste bulunan 5 çocuk korku dolu anlar yaşandı. Muhtar yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Geçimli köyünde meydana geldi. Yolcu almak üzere duran R.E. yönetimindeki 65 ABA 745 plakalı köy minibüsü, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin taşlı ve sopalı saldırısına uğradı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, minibüste bulunan 5 çocuk korku dolu anlar yaşadı.

Tarafları sakinleştirmek için olay yerine gelen köy muhtarı Abdullah Ölmez, saldırı sırasında yaralandı. Minibüste hasar oluşurken, araç sürücüsü R.E. Geçimli Jandarma Karakolu'na giderek şikâyetçi oldu.Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

