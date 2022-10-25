﻿Hakkari'de öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 12 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde okuldan öğrencileri alan servis, köy yolunda uçuruma yuvarlandı. Kazada, şoför ve araçtaki 11 öğrenci yaralandı.
Ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. (AA)
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