Hakkari'de öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: 11 öğretmen yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hakkari'de öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: 11 öğretmen yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolun buzlanması nedeniyle köy okuluna öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı. Yolda kayarak devrilen minibüste bulunan 11 öğretmen yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yüksekova -Dağlıca kara yolundaki karlı köyü yakınlarında meydana geldi. Kamışlı Köyü İlkokulu'na öğretmen taşıyan 30 D 2025 plakalı minibüs, soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda kayarak devrildi. Kazada sürücü ile 11 öğretmen yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari'de öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: 11 öğretmen yaralandı

Hakkari'de öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: 11 öğretmen yaralandı

Hakkari'de öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: 11 öğretmen yaralandı

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