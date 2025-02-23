Hakkari’de okul önleri kardan temizlendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hakkari’de okul önleri kardan temizlendi

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekipleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmasını sağlamak amacıyla okul ve pansiyon önlerini kardan arındırdı.

Hakkari Belediyesi etkili olan yoğun kar yağışına karşı çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle şehirde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamlarını sorunsuz sürdürebilmesi için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren belediye ekipleri, ayrıca tüm okul ve pansiyonların önünü kardan arındırarak öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmasını sağladı.

Özellikle öğrencilerin ve öğretmenlerin mağduriyet yaşamaması için okul önleri ve bahçelerinin temizlendiği şehirde, biriken kar yığınları ise kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşındı. Ara sokaklarda da yoğun bir temizlik çalışması başlatan ekipler, temizlenen yolların buzlanmaya karşı kullanışlı hale getirilmesi için tuz serpme çalışması yaptı.

Hakkari’de okul önleri kardan temizlendi

Hakkari’de okul önleri kardan temizlendi

Hakkari’de okul önleri kardan temizlendi

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