Hakkari'de su samuru görüldü

Kaynak: İHA
Hakkari'de su samuru görüldü

Zap suyunda balık avlamaya giden öğretim görevlisi, nesli tükenmekte olan 3 su samurunu görüntüledi.

Hakkarili öğretim görevlisi Serdar Özdinç, Zap suyunda balık avlarken nesli tükenmekte olan 3 su samurunu görüntüledi.

Hakkari Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olan Serdar Özdinç, Zap Vadisi 1. Tünel mevkiinde hafta sonu balık avlarken cep telefonuyla nesli tükenmekte olan 3 su samurunu görüntüledi. O anları kaydeden Özdinç, su samurlarının Zap suyunda oyun oynadığını gözlemleyerek, bu durumun bölgedeki balık popülasyonunun artışını gösterdiğini ifade etti.

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Samurların bölgede ki ekosistem sağlığının bir göstergesi olarak değerlendiren Özdinç, "Bu türlerin bölgedeki varlığı, doğanın korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle su samurlarını avlayan veya avlamaya çalışanların en ağır şekilde cezalandırılması gerekir.

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