Hakkari’de taşlı ve sopalı kavga: 3 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre. akşam saatlerinde Özgürlük Meydanı'nda iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, kısa sürede taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Havaya ateş ederek olayın büyümesini engelleyen ve meydandaki kalabalığı dağıtan polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.