Hakkari Yüksekova'da Dedeler, Kamışlı, Karlı ve Vezirli köyleri yakınlarında bulunan sazlıkta, henüz belirlenemeyen bir nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yaklaşık 3 kilometrelik alana yayıldı.

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için de Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri ile Doğa Koruma Müdürlüğü yoğun çalışma yürütüyor.

Bölgede yaklaşık 200’e yakın kuş türünün yaşadığını belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, bölgenin bataklık yapısı sebebiyle ekiplerin çalışmasını zorlaştırdığı ifade etti.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili bölgede yoğun çalışma yürütülüyor. Öte yandan yetkililer sık sık vatandaşlara yeşil alanlarda ateş yakmaması uyarısında buluyor.