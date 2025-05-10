Hakkari’de yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 50 milyon lirayı aştı

Kaynak: DHA
Hakkari’de yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 50 milyon lirayı aştı

Hakkari’de jandarma ekipleri yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken toplam işlem hacminin 50 milyon lirayı aştığı öğrenildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Hakkari'de 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, 'Yasa dışı bahis' ve 'Suç gelirini aklama' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin farklı hesaplar üzerinden toplamda 50 milyon TL işlem hacmine ulaştığı, yasa dışı bahis oynatarak elde ettikleri gelirleri banka ve kripto cüzdanlar aracılığıyla akladıkları tespit edildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 44 masaüstü bilgisayar, çok sayıda cep telefonu, bellek, muhtelif doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edilen 50 milyon TL işlem hacmine sahip banka hesapları ve kripto varlık cüzdanlarına el konuldu.

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