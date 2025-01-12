Hakkari’de yüzlerce yol ulaşıma kapandı

Kaynak: İHA
Hakkari’de yüzlerce yol ulaşıma kapandı

Hakkari’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı bazı yerlerde 1,5 metreyi buldu. Kentte 132 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 132 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Belediye karla mücadele ekibi yolları açık tutmak için vardiyalı olarak geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürdü. 15 mahalle yolunda başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreyi, kent merkezinde ise yer yer 30 santimetreyi buldu. Kar yağışının yerini sisli havaya bıraktığı kentte karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.
Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 28 köy 104 mezra yolunun ulaşıma kapandığını ve karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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