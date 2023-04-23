Hakkari'den 5 ile otobüs seferleri başladı; halaylarla karşıladılar

Hakkari’den 5 ile ilk kez başlatılan otobüs seferleri, kentte sevinç yarattı. Gelen ilk otobüs, konvoyu eşliğinde karşılandı. Karşılamaya gelenler çalınan davul zurna eşliğinde halay çekti.

Hakkari'den 5 ile otobüs seferleri başladı; halaylarla karşıladılar

Hakkari'den Şırnak, Gaziantep, Adana, Mersin ve Antalya illerine ilk kez otobüs seferleri başlatıldı. Daha önce yolcu minibüsleri ile 4 saatlik yolculuğun ardından en yakın il olan Van'a, oradan da aktarmalı olarak diğer illere seyahat eden vatandaşlar, artık bu çileden kurtulmuş oldu. Şehirlerarası otobüs seferlerinin başlandığını duyan vatandaşlar, araçları ile kente giriş yapan bir firmaya ait otobüsü karşıladı. Karşılamaya gelenler, çalınan davul zurna eşliğinde halaylar çekti. Otogara giriş yapan otobüsün kurdele kesimi AK Parti ve CHP milletvekili adayları, siyasi parti il başkanları, kanaat önderleri, esnaf ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, kentin büyük bir eksiğini tamamlayan firma yetkililerine teşekkür etti. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkan Yardımcısı da olan firmanın yönetim kurulu başkanı İrem Bayram hem Ramazan Bayramı hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bir arada kutlandığı günde 5 ile direkt otobüs seferlerini başlattıklarını söyledi. Bayram," Şırnak, Gaziantep, Adana, Mersin ve Antalya seferlerimiz her gün saat 11.00'de aktarmasız şekilde başlamıştır. Daha önce yöre insanı Van'a gelip aktarmalı gidiyorlardı. Artık direkt gidebilecekler. Hakkari'ye hayırlı olsun” dedi.

hakkariden-5-ile-otobus-seferleri-basladi-halaylarla-karsiladilar-yenicag1.jpg

hakkariden-5-ile-otobus-seferleri-basladi-halaylarla-karsiladilar-yenicag2.jpg(Kaynak: DHA)

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Gol düellosunu kazanan Adana Demirspor Spor
Gol düellosunu kazanan Adana Demirspor
Galatasaraylı taraftarlara taşlı sopalı saldırı. Yalova'da ortalık karıştı Spor
Galatasaraylı taraftarlara taşlı sopalı saldırı. Yalova'da ortalık karıştı
Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında yeni gelişme. Nitelikli cinsel saldırıdan yargılanıyordu Magazin
Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında yeni gelişme. Nitelikli cinsel saldırıdan yargılanıyordu
Menemenin maliyet bakın kaç para oldu: Böyle giderse o da hayal olacak Güncel
Menemenin maliyet bakın kaç para oldu: Böyle giderse o da hayal olacak
Apartman dairesinde biri kadın 2 kişi silahla vuruldu Güncel
Apartman dairesinde biri kadın 2 kişi silahla vuruldu
Kılıçdaroğlu’nun acı günü Güncel
Kılıçdaroğlu’nun acı günü
Pilotaj eğitiminde paraşüt, denize düşt: 1 ölü, 1 yaralı Güncel
Pilotaj eğitiminde paraşüt, denize düşt: 1 ölü, 1 yaralı