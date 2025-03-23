Hakkâri'den üzen haber: Değerli spor adamı Nevzat Yılmaz hayatını kaybetti

Hakkâri'de sporun gelişmesi için uzun yıllar emek veren ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde önemli görevler üstlenen Nevzat Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Hakkâri Devlet Hastanesinde vefat eden Yılmaz, Hakkâri merkez Çavuşlu köyü nüfusuna kayıtlıydı.

Spor camiasında sevgi ve saygıyla anılan, genç sporculara rehberlik eden bu değerli isim, Hakkâri'de sporun ilerlemesi için büyük çaba harcamıştı.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Hakkari Erkek Yurdu Müdürümüz Nevzat Yılmaz'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.