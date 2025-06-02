Hakkı Öznur: BOP’çular, pakraduniler, işbirlikçiler yenilecek, Türk Milleti kazanacaktır!

Ülkücü Camiaya mensup , ANDA Kardeşe Vefa, Yesevi Hareketi, Altın Küre gibi STK’lar ve İNİSİYATİF Derneği Yapmış oldukları büyük hizmetlerle tarihe not düşüyorlar.

İnisiyatif Merkezi Derneği’nin Eskişehir Temsilciliği tarafından düzenlenen “BOP , Bölücülük, Bölücüler” adlı konferansın konuşmacısı Araştırmacı Yazar Hakkı Öznur’du. Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava ve yol arkadaşı , 9 Ciltlik Ülkücü Hareket kitabının yazarı, Ülkücü Hareketi’n önde gelen isimlerinden Hakkı Öznur’un konferansına Eskişehirlilerin ilgisi ve alakası büyüktü.

STK temsilcileri, akademisyenler, siyasi partilerin temsilcileri ve kalabalık bir gençlik topluluğu, konferans’a dinleyici olarak katıldı.

Toplantının açış konuşmasını, geçmişte, Eskişehir Alperen Ocakları Başkanlığı yapmış olan Eskişehir’de sevilen sayılan bir bürokrat olan İnisiyatif’in Eskişehir temsilcisi Çağrı Yıldırım yaptı. Yıldırım konuşmasında İnisiyatif Derneği olarak Eskişehir’de yapmış oldukları faaliyetleri anlattı.

Ardından İnisiyatif Merkezi Derneği Genel Başkanı ve Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava ve yol arkadaşlarından Fahri Bozgeyik kısa bir konuşma yaptı konuşmasında, "Ankara'da bulunan aşevinde her gün 1000 kişiye yemek dağıtıyoruz, İstanbul'da hafta sonları sokakta yaşayan-evsiz vatandaşlarımıza kahvaltılık dağıtıyoruz, her ay çoğunluğu kız olan 500 üniversite öğrencisi kardeşimize düzenli burs veriyoruz, Eskişehir'de ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak gıda desteği sağlıyoruz. Bizi bu iyilik mücadelesinde yalnız bırakmayan bütün bağışçılarımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun çizgisini ,duruşunu, ve misyonunu devam ettiren Hakkı Öznur ise konuşmasında Türk dış politikasını ve yakın dönem siyasal süreçleri, (özellikle-2002 -2025 ) anlatmış, 2001 yılında kurulan AKP’nin kuruluş sürecine değinmiş ve AKP’nin 24 yıllık kirli ve karanlık politikaları ve 23 yıllık AKP iktidarı ile ilgili çok çarpıcı analizler yapmıştır.

Hakkı Öznur, konuşmasında, “Türkiye’nin Milli Güvenliği” ve “Beka meselesi”ni de geniş bir şekilde ele almış ve anlatmıştır. Öznur, geçmişten günümüze genel olarak Orta Doğu bölgesinden bahsettikten sonra Irak ve Suriye konusunda dinleyicilere tarihi bilgiler verdi. Olaylarla, belgelerle kronolojik olarak bölgenin 110 yılını anlattı. Konuşmasında mevcut sınırları, İngiliz emperyalizminin çizdiğini anlattı. Öznur konuşmasında terör rejimi İsrail’in “Arz-ı Mev’ud” planını,

Ortadoğu’daki küresel emperyalist oyunları, Asimetrik savaşı, vekalet savaşlarını, çıkar ittifaklarını ve ABD ve Batı emperyalizminin , Siyonist İsrail’in Ortadoğu’daki kirli ve karanlık oyunlarını geniş bir şekilde anlattı.

Hakkı Öznur: 5447 gündür Erdoğan’dan ses çıkmıyor

Öznur konuşmasında , “küresel bir proje olan Büyük Orta Doğu projesinde Suriye’nin, Irak’ın, Lübnan’ın üçe bölünmesi ve ikinci İsrail olan ABD, İsrail ve AB çizgisinde bölgede ve bir Kürt devletinin kurulması vardır” dedi. Öznur konuşmasında “BOP' çular, işbirlikçiler, taşeronlar ve Pakraduniler yenileceksiniz Türk Milleti kazanacaktır” dedi.

Hakkı Öznur, şerefli Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’na yapılan muameleye’de tepki göstermiş, devlet adamı gibi davranan bölücülüğe ve bölücülere karşı çıkan, Milli bir duruş ortaya koyan Tunceli Valisine destek vermiş “Şerefli Valimizle Türk Milleti gurur duyuyor” demiştir. Öznur PKK açılımlarına karşı çıkmış ve ihanet açılımları demiştir. Cumhur ittifakını, PKK uzantısı, DEM’i şiddetle eleştirmiş “devlete teslim olan Öcalan’dan Cumhur ittifakını teslim alan Öcalan’a gelindi” demiştir.

Araştırmacı yazar Hakkı Öznur, tam bir Stalinist ve otoriter örgüt olan PKK'nın, kendi içinde de 15 bin mensubunu "ajan, provokatör, önderliğe karşı gelme ve örgütten ayrılma" gibi suçlamalarla infaz ettiğini belirterek, "Eskiden Lolan'daki infazlar için talimatları Öcalan, Şam'dan veriyordu. Şimdilerde ise örgütün diğer yöneticileri Kandil'den ve Kamışlı’dan veriyor." dedi. Abdullah Öcalan İmralı'dayken, PKK'nın 7. Kongresi'nde iç kavgaların başladığına dikkati çeken Öznur, "Öcalan ve örgüt liderliği, muhalifleri tarafından 'teslimiyetçi', 'tasfiyeci' ve 'karşı-devrimci' olmakla suçlanacaktı. Örgüt içerisindeki başkaldırı, Öcalan’ın İmralı'dan gönderdiği talimatlarla ve PKK Başkanlık Konseyi'nin muhalifleri örgütten uzaklaştırmasıyla sonuçlanacaktı." diye konuştu.

Öznur açıklamasında, örgütün önde gelen yöneticilerinden Kripto Ermeni Sakine Cansız ile ,Ali Haydar Kaytan’ ve Rıza Altun’un örgüt içi infaza kurban gittiğini ve örgüt tarafından infaz edildiklerini söylemiştir.

Öznur açıklamasında “ O­to­ri­ter, to­ta­li­ter, yö­ne­tim­ler, re­jim­ler ve ör­güt­ler için in­san­la­rın de­ğe­ri yok­tur. Terör örgütü PKK gibi ör­güt­ler içinde insanların değeri yoktur. Stalinist/ POLPOT’çu zihniyete sahip PKK ken­di dik­ta­tör­lü­ğü, ege­men­li­ği, oto­ri­ter ya­pı­sı için bü­tün Kürt­le­ri as­ke­ri ka­bul edi­yor. Bu ne­den­le, sı­nır ve hu­kuk ta­nı­maz­lık­la ço­cuk­la­rı da­ğa çı­ka­rı­yor.” demiştir.

Hakkı Öznur konuşmasında şunları söyledi:

TÜRK MİLLETİ, DEĞERLİ VALİMİZ BÜLENT TEKBIYIKOĞLU İLE GURUR DUYUYOR.

Birinci ihanet süreci gibi (2009-2015) İkinci ihanet sürecide (22 Ekim- 12 Mayıs 2025) Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğini ve beraberliğini hedef almıştır.

Stratejik maşa ,PKK meşrulaştırılmaya, çalışılıyor Çok tehlikeli bir sürece giriyoruz. Ülkemizi 12 Eylül 1980 öncesine çevirmek istiyorlar. Siyasal iktidar ülkeye ihanet ediyor. 2005- 2025 arası devam eden “Kürt açılımı” ,“Dersim Açılımı”, Ermeni Açılımı”, “Barzani Açılımı”, “PKK açılımı”, ”Öcalan açılımı” ihanet açılımlarıdır.

18 Mayıs 2025 günü ,cinayet şebekesinin önde gelen isimlerinden Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun’un Tunceli’de bölücü bir gösteri ile anılmasına karşı çıkan, bağlı olduğu Bakanlığı uyaran, Şerefli Valimiz sonuç alamayınca, milli bir duruş ortaya koyarak merkeze alınmasını istemiştir. Vatansever Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu, Devlet adamı gibi davranmış bölücülüğe karşı bir devlet tavrı ortaya koymuş ancak sahte devlet adamları ise gerçek devlet adamı tavrını ortaya koyamamışlardır.

Tunceli Valisi PKK’lıların ‘anma’sını kabul etmedi!

Böyle onurlu şerefli kişilerin arkasında durmak boynumuzun borcu olsun.Tarih bugünleri yazarken Tunceli'nin şerefli valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nu da sizi de doğru cümlelerle yazacak, merak etmeyin!

Bülent Tekbıyıkoğlu,Türk Milletinin Gönlünde yer almıştır. Bunu şeref nişanesi olarak bir ömür boyu taşıyacaktır.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’nu şerefli duruşundan dolayı Türk milletinin gönlünde taht kurmuştur Böyle şerefli namuslu devlet adamlarının sayısının artmasını dilerim.

Devletine, milletine, vatanına ve bayrağına sevdalı; tavizsiz Türk milliyetçisi olan çok kıymetli Tunceli Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu kardeşimizi, göstermiş olduğu millî duruş, vakur davranış ve devlet adamlığı vasfından dolayı gönülden tebrik ediyorum.

Kripto Ermenilerin ve bölücü unsurların tehlikeli oyunlarını gören, bu oyunları bozan; millî duruş ve hassasiyet sergileyen yüce tavrını büyük Türk milleti asla unutmayacak ve aziz milletimizin gönlünde her daim saygı ve sevgiyle yer alacaktır.

Hakkı Öznur’un anıt eseri Ülkücü Hareket’e övgü yağıyor

KÜRESEL EMPERYALİST PROJE “BOP” İLE ORTA DOĞU’DA SINIRLAR YENİDEN ÇİZİLMEK İSTENİYOR

Ortadoğu’da asimetrik savaşlar devam ediyor. Bu savaşların arkasında, küresel emperyalizm var. Devam eden asimetrik savaşlar, ülkemizin milli güvenliğini de yakından ilgilendiriyor. Bölgemiz ateş çemberi. Suriye ve Irak’tan dolayı ülkemiz açık hedef halinde. Milli güvenliğimiz, tehdit altındadır.

Türkiye, uzun bir zamandan bu yana, birçok devletin istihbarat elemanlarının rahatça cirit atabildiği bir istihbarat çöplüğüne dönüşmüştür. Sınırlarımız yolgeçen hanı. Terörizm otobanına dönmüş durumda.

1989 Berlin duvarı yıkıldı , Doğu bloku çöktü. Varşova Paktı dağıldı. 1991 yılında Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından ABD’nin uygulamaya koyduğu Büyük Ortadoğu Projesi devam ediyor.İzlenen yanlış politikalar sonucunda Suriye’siyle, Irak’ıyla Orta Doğu, Türkiye’ye girmiştir.

Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) istikametinde Afganistan, Irak, Libya, Suriye, kan gölüne döndü. Amerika İsrail, AB bölgede iç savaş, kaos ve karışıklık istiyor. BOP ve BİP projeleri doğrultusunda mezhep savaşı kışkırtılıyor.

Büyük Ortadoğu Projesi; Amerika’nın Orta Doğu’yu yeniden şekillendirme projesi olarak da bilinir. Büyük Orta Doğu Projesi’nin amaçları kaba hatlarıyla şöyledir:

-Terör rejimi İsrail’in varlığını korumak,

-ABD ulusal çıkarlarının Orta Doğu’da korunması,

-Siyonist İsrail’in güvenliği için Irak ve Suriye Kürtlerini kapsayan İkinci İsrail’in kurulması.

Amerika, BOP projesini İşbirlikçi Kürtler üzerine kurmuştu. CIA’nın paralel kuruluşlarından Atlantik Konseyi’nin “açılım” ve “Kürt raporları” BOP teorisyenleri ve CIA’nın Orta Doğu masasında görevli istasyon şefleri tarafından hazırlanıyordu.

BOP projesi doğrultusunda ABD ve ortakları, sınırlarımızın dibinde terör koridoru oluşturmaya çalışıyorlar. Aradan geçen 103 yıl sonra BOP projesi doğrultusunda Orta Doğu’da haritalar, sınırlar, yeniden çiziliyor. Orta Doğu, şimdi de Amerika Birleşik Devletleri’nin petrol çıkarları için kanamaya devam ediyor.

İsrail’e ve İsrail’in temsil ettiği çizgiye bağlı olan “Neoconlar” olarak bilinen çevre, Orta Doğu’da her zaman Barzani’ye, Talabani’ye, açık destek vermişlerdir. Washington yönetimi ve Neoconlar, PKK ve onun Suriye kolu olan PYD’ye de desteklerini devam ettirmektedir.

STRATEJİK MAŞA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, HENDEK VE BARİKATLARLA İSYAN ÇIKARTMAK İSTEDİ

2014 yılının 6-9 Ekim günlerinde yaşanan Kobani provokasyonlarını, yaşanan olayları terör örgütü, fırsata çevirdi. 2014 sonlarından itibaren PKK/PYD, 2500 civarında militanını Kürt-Türk çatışması çıkarıp ülkemizi iç savaşa sürüklemek için sınırlarımızdan içeriye sokmuş ve Hendek terörünü çıkartmıştır.

7 Haziran 2015 seçimlerinden 1 ay sonra bölücü HDP’nin özerklik ilanlarıyla destek verdiği terörde, birçok ilçe merkezinde hendekler kazıldı, barikatlar örüldü. PKK, hendek stratejisini açılım sürecinde planladı. 2012 yılından itibaren belli şehir ve ilçelerde kazılacak hendekler planlandı. Yerleri ta o zaman tespit edildi. Yapılan çizimler ve krokiler, Kandil ve Kobani’deki şefler tarafından onaylandıktan sonra uygulanmak üzere sahneye konuldu.

22 Temmuz 2015 tarihinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde PKK terör örgütü tarafından iki polisimiz, evlerinde enselerinden vurularak şehit edilmiş, ardından öz yönetim ilanı, hendekler, barikatlar karşımıza çıkmıştı.

Suriye’nin kuzeyinde ABD/NATO desteğiyle ilan ettikleri kantoncukları, ülkemizde de kurmaya heveslendiler. Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan tarafından çizilen “öz yönetim” modelini fiili olarak uygulamaya çalışıyordu. ABD, İsrail ve Batı taşeronu terör örgütü, 4 il ve 8 ilçede tek taraflı ‘öz yönetim (özerklik) ilan ettim’ diyor.

12 Ağustos 2015 tarihinde terör yapılanması KCK, yandaşlarına ‘Öz yönetim ilan edin’ talimatı vermiştir. Kızıl Stalinist terör örgütü KCK, kent ayaklanmaları gerçekleştirip Türkiye içinde Kobaniler oluşturmayı planlamaktaydı. HDP/PKK, özerklik ilan etme, kanton kurma peşindeydi.

Terör örgütü PKK/KCK, tonlarca bomba patlattı, NATO silahlarıyla, ağır silahlarla, (BKC-Biksi) roketatarlarla, doçkalarla güvenlik güçlerine saldırdılar. Suriye’de PYD’ye verilen silahlar, Türkiye’de sivil halka ya da polise, askere karşı kullanılmıştır.

ABD Özel Kuvvetleri, tarafından eğitilen ve Suriye iç savaşında yer alan PKK’lılar, rahatça topraklarımıza girip her türlü eylemleri yapıyorlar.

Güvenlik güçlerimiz ile terör örgütü PKK militanları arasındaki çatışmalar, 2015/2016 kış aylarında iyice tırmanmıştı.

PKK’nın dağ kadroları, şehirlere ve ilçelere inerek, eylemlere yön vermişlerdir. Kobani’de eğitim gören YDG-H militanları, hendek savaşlarını başlattılar. Şehir içi savaşlarını Amerikalılardan ve Almanlardan öğrendiler. PKK bölgede yandaşlarına binlerce silah dağıttı. PKK’lı hendekçiler, Kobani’den geldiler.ve Kandil’den gelmişlerdir.

Hakkı Öznur: Ülkücülük ahlaktır, duruştur, tavırdır!

PKK’lılar, ‘keskin nişancı’ olarak kullanılmıştır

Suikast silahı kanas ve Rus yapımı, uzun namlulu, suikast silahlarını çok rahat kullanan örgüt mensupları, çatışmaları şehir merkezlerine de taşımıştır. Kazılan hendekler ve kurulan barikatlar nedeniyle bölge kan gölüne dönmüştür.

20 Temmuz 2015’te başlayan terör eylemlerinde 779 asker, 296 polis 106 korucu, güvenlik görevlisi şehit edildi. Terör saldırılarında 4 binin üzerinde güvenlik görevlisi ve 2 binden fazla vatandaş yaralandı. El yapımı patlayıcı (EYP) saldırıları sonucu 515 vatan evladı, şehit düşmüştür. Kentsel yerleşim alanlarındaki PKK’lı keskin nişancıların ateş açması sonucu 46, roket güdümlü el bombası veya roketatar sonucu 88 vatan evladı şehit düşmüştür.

1984 den günümüze 10 bin asker ve polisimiz 3 bin korucumuz 6500 sivil insanımız PKK tarafından şehit edildi.

TERÖRLE MÜZAKERE OLMAZ TERÖRLE MÜCADELE OLUR!

Temelleri, Nisan 1973 yılında Tuzluçayır’da atılan, 27 Kasım 1978’de kurulan cinayet şebekesi PKK, 12 Mayıs 2025 günü kendini feshettiğini duyurdu. Yeni ihanet sürecinin tüm ortaklarının, dört gözle bekledikleri bölücü açıklama 12 Mayıs günü geldi.

PKK'dan yapılan açıklamada, 12. Kongre'nin 5-7 Mayıs tarihlerinde düzenlendiği ve kongrede silahlı mücadelenin sona erdiği kararı alındığı belirtildi.

47 yıldır, toplumsal barışa ve kardeşliğe kurşun sıkan PKK yeni stratejisiyle siyasi parti olarak legalleşmek istiyor. Stratejik maşa PKK amaç ve iddialarından vazgeçmemiştir. Terör örgütü yapısını dağıtmadığı gibi yeniden yapılanıyor. Küresel bir plan dahilinde Türkiye Cumhuriyeti’nin “Ulus-devlet” yapısı sorgulanıyor ve feshedilmesi isteniyor.

LOZAN TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN TAPU SENEDİDİR

PKK terör örgütü açık açık Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin iki kuruluş ,temel kuruluş belgesini iki temel ayağını hedef alıyor.

1. Lozan anlaşması.

2.1924 anayasası.

Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu Lozan’a Cumhuriyetin kurucu değerlerine ve kazanımlarına savaş ilan ettiler.

Terör Örgütü Lozan Antlaşmasını hedef almıştır.

Lozan tartışılamaz! Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin Tapu Senedidir. Emperyalist işgalci güçlere karşı verilen bir savaş sonucu elde edilmiştir.

24 Temmuz 1923`te imzalanan Lozan Antlaşması, Atatürk`ün önderliğinde yok edildiği sanılan bir ulusun yeniden ayağa kalkması,

PKK kendisini feshetmiyor, Lozan’dan girip Ankara’dan çıkıyor, Türkiye’yi feshediyor! Lozan yok sayılarak terör örgütü meşrulaştırılmaya çalışılıyor.

ABD UŞAĞI DEM KAHRAMAN KORUCULARIMIZI HEDEF ALMIŞTIR!

1977-2025 arası, 48 yıl boyunca stratejik maşa PKK terör örgütü tarafından 12 binden fazla vatan evladı hain pusularda ,tuzaklarda saldırılarda şehit düşmüştür. 1984’ten günümüze 500 köy basan katliamlar yapan, 400 civarında karakolumuzu basan, dağda, kırsalda, metropolde binlerce askerimizi, polisimizi şehit eden, 1500 civarındaki bebeği,çocuğu, binlerce sivil, masum insanı katletti.

1985 yılında, terörle mücadele amacıyla kurulan Güvenlik Koruculuğu sistemi kapsamında, Türkiye genelinde yaklaşık 60 bin aktif görevli, 30 bin emekli ve 17 bin gönüllü korucu bulunuyor. Sistemin kurulduğu tarihten bu yana 2 bin 500 korucu şehit olurken, 3 bin korucu da gazi ünvanı aldı. Yüzlerce Korucu ailesine mensup sivil insanlar terör örgütü tarafından katledildi.