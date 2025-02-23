Hakkı Öznur’un emeği: ÜLKÜCÜ HAREKET

Ülkücülük ve milliyetçilik bundan sonra da etkili olacaksa ancak birlik olarak ve çağdaş bir anlayış ve tutumla etkili olacaktır.

Hakkı Öznur, daha önce altı cilt olarak çıkardığı Ülkücü Hareket eserini genişleterek dokuz cilde çıkardı ve yeniden yayımladı. Özellikle MHP’nin tarihinde yer alan birinci ciltteki Millet Partisi, Türkiye Köylü Partisi ve Cumhuriyetçi Millet Partisi bölümlerinin yeni yayında yer alması önemlidir.

İkinci cilt Alparslan Türkeş’in siyasete girmeden önceki hayatı hakkındadır. Burada 1944 Irkçılık – Turancılık davası, 27 Mayıs, 14’ler ve Türkeş’in sürgünde geçen yılları anlatılır.

Üçüncü cilt doğrudan doğruya Milliyetçi Hareket Partisi’nin tarihidir. Tabii bu ciltte MHP adını almadan önceki CKMP bölümü de vardır.

Dördüncü cilt ile ülkücü gençlik kuruluşlarına geçilir. Bu ciltte CKMP ve MHP’nin gençlik kollarından başlanarak ülkücü gençlik kuruluşları, dokuz ışık yürüyüşleri, 1965-1980 arasındaki ülkücü gençlik teşkilatlarının başkanları, başlıca olaylar, olayların bizzat içinde bulunmuş kişilerin şahitlikleriyle anlatılıyor.

Beşinci ciltte, ülkücü harekete karşı yapılan suçlamalar vardır. Komando kamplarıyla ilgili çeşitli yazı ve suçlamalar da bu bölümdedir. Bekir Berk ile Mustafa Polat’ın yazdığı İslâmî Hareket ve Türkeş kitabındaki suçlamalar da bu ciltte bulunmaktadır. Ülkücülerin üzerine yıkılmak istenen çeşitli provokasyonlar da bu ciltte ayrıntılarıyla işlenmiştir.

Eserin altınca cildi eğitim konusuna ayrılmıştır. Eğitim konusunda başlangıç yıllarında KÜBİTEM’in önemli rolü vardır. 1980’lere doğru gelindikçe İslami vurgu öne çıkar. 12 Eylül darbesiyle hapishanelere düşen ülkücülerin burada da eğitim faaliyetlerine devam ettiği anlatılır.

Yedinci cilt yayın faaliyetlerine ayrılmıştır. Millî Hareket’ten başlayan Töre dergisi ve Devlet gazetesi ile devam eden çizgi bütün ayrıntılarıyla ve yazarlarıyla verilir. Millet ve Hergün gazeteleri de bu ciltte geniş olarak yer alır. Birçok önemli yazı tarih ve yazarlarıyla birlikte bu cilde konmuştur.

Sekizinci cilt ülkücülük ile ilgili kavramlara ayrılmıştır. Ülkücülük ve milliyetçilikle ilgili başlıca düşünce ve kavramlar, doğrudan doğruya yazarlarından iktibas edilerek verilmiştir. Galip Erdem, Mehmet Eröz, Necmettin Hacıeminoğlu, Erol Güngör, Kurt Karaca (Fikret Eren), Ayhan Tuğcugil (İskender Öksüz), Sadi Somuncuoğlu, Nevzat Kösoğlu, Ahmet Arvasi ele alınan başlıca yazarlardır. İskender Öksüz’ün Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi adlı eseri de bu ciltte etraflıca ele alınmıştır.

Dokuzuncu cilt “Portreler” alt başlığını taşır. Bu ciltte dört portre yer almıştır: Dündar Taşer, Galip Erdem, Ahmet Arvasi, Gün Sazak. Biyografileri verildikten sonra dört isim, hem kendi yazıları ile hem de haklarında yazılanlar ile genişçe okuyucuya tanıtılmıştır.

Dokuz ciltlik bu emek mahsulü eserin “İçindekiler” bölümleri bile sayfalarca tutmaktadır. Öznur, olayları, teşkilatları, yayın organlarını ve kişileri ele alırken kendi değerlendirmelerinden çok çeşitli yazarların değerlendirmeleriyle konuları vermeyi tercih etmiştir. Dönemlerin şahitleri olan şahısların yazıları ve görüşleri önemlidir, bunlar Öznur’un eserinde yer almaktadır.

Ülkücülük ve Millî Hareket Türk siyasetinde çok önemli bir yere sahiptir ve etkileri bugün de devam etmektedir. Zaman içindeki değişimler de önemlidir. Değişimleri ele alan tahlilî araştırmalara da şüphesiz ihtiyaç vardır. Ülkücülük ve milliyetçilik bundan sonra da etkili olacaksa ancak birlik olarak ve çağdaş bir anlayış ve tutumla etkili olacaktır. Ancak o zaman dokuz ciltten sonrasını da görebileceğiz.