Hakkında 2 yıla kadar hapis istenen İlyas Salman: Silivri küçük Türkiye büyük hapishane ne fark eder

Sanatçı İlyas Salman’ın “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak” suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün İstanbul Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

MLSA’nın takip ettiği duruşmaya sanatçı İlyas Salman katılmadı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Salman’ın 23 Ocak 2021 tarihinde Yol TV’de yayınlanan söyleşide kullandığı “akılsız halk” cümlesi ile “Türk milletini aşağılamak” suçunu işlediğini öne sürerek sanatçının TCK 301’den cezalandırılmasını talep etti. Salman’ın avukatı Özgür Murat Büyük, mütalaaya karşı yazılı savunma hazırlamak için süre istedi. Talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı 1 Aralık 2022 tarihine erteledi.

“BENİ KORKUTAMAZLAR”

6 aydan 2 yıla kadar hapsi istenen İlyas Salman TELE1’den Barış Önal’a yaptığı açıklamada, “Bu ülkedeki korkaklar, özellikle yönetimdeki korkaklar halkı yıldırmak için ellerinden gelen her numarayı çeviriyorlar. Beni korkutacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Ben hapishanelerinden korkmuyorum. Düşüncemi açıkça ilan ediyorum. Ben iki tane insan kaldı diyorum. ‘1 Çalışan insan. 2 Çalan insan. Sen hangisindensin ona karar ver’ diyorum. Ben çalışandan yana olduğumu defalarca kanıtladım ve söyledim. Onun için beni hapishanelerle korkutmasınlar. Silivri küçük hapishane Türkiye Büyük hapishane hangisinde yatarsan yat ne fark eder” dedi.

TCK 301/NEDİR?

Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.