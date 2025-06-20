Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Kaynak: DHA
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Aydın’da hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 21 yıl 6 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı. Jandarma ekiplerinin yakaladığı hükümlü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Aydın’da hakkında 21 yıl 6 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (34), jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Dalama Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jandarma Asayiş Komando Timleri, hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.A’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, M.A.'nın Kuloğulları Mahallesi'nde anneannesinin evinde saklandığı tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, M.A.'yı gözaltına aldı. M.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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