Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Muş İlamat ve İnfaz Masasının kararıyla "Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermilerin Satın Alınması" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.U.'nun Korkut ilçesinde saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şahıs kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan İ.U., işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Jandarmanın aranan şahıslara yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.