Hakkında tutuklama kararı çıkmıştı! Hikmet Tuğsuz Türkiye ödül oyununu bilerek mi kaybetti?

Hakkında tutuklama kararı bulunan Hikmet Tuğsuz iddiaya göre ödül oyununu bilerek kaybetti.

DENETİMLİ SERBESTLİKLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Kısa bir süre cezaevinde kalan yarışmacı daha sonra denetimli serbestlikle tahliye edilmişti. Yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasının ardından Hikmet Tuğsuz Survivor yarışmasına katılmıştı.

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DÖNER DÖNMEZ TUTUKLANACAK

Tuğsuz'un devam eden yargılama sürecinde iki yeni suça karıştığı ortaya çıkarken, '45 milyonluk villa dolandırıcılığı' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından hakkında tutuklama kararı verilen Tuğsuz'un Türkiye'ye döner dönmez cezaevine gönderileceği öğrenilmişti.

Hikmet'in yarışma sırasındaki isteksiz tavırları ve yarışmayı bilerek kaybetmesi izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Tuğsuz, elindeki topları bilerek yere düşürdü.