Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı! Her yerde aranan ünlü isim sosyal medyadan meydan okudu

Kızının vesayet davasına bakan kadın hâkim hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle eski manken Deniz Akkaya hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tehdit ve hakaret suçundan soruşturma başlatmış, önce gözaltı, ardından da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bu olay yaşanırken nerede olduğu bilinmeyen Akkaya, X hesabından bolca paylaşım yapmaya devam ediyor.

İşte Akkaya’nın paylaşımları…

SOSYAL MEDYADAN MEYDAN OKUMAYA DEVAM EDİYOR

ATK kaçağı Efe ön bilginin medya Yöneticisi ve erkek olması nedeniyle pozitif ayrımcılık yapılıyor belliki haberlerde.

Arkadaşlar benim sizden ne iş beklentim var ne de siz umrumdasınız. Bu haberleri yapan genel yayın yönetmenleri arkadaşların rüşvet işlerini burada yayınlamakta bana düşer siz bilirsiniz.

ATK kaçağı Efe ön bilginin medya Yöneticisi ve erkek olması nedeniyle pozitif ayrımcılık yapılıyor belliki haberlerde????



Arkadaşlar benim sizden ne iş beklentim var ne de siz umrumdasınız . Bu haberleri yapan genel yayın yönetmenleri arkadaşların rüşvet işlerini burada… — Deniz Akkaya (@dddenizakkaya) December 13, 2024