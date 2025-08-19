Hakkında yakalama kararı olan FETÖ üyesi yakalandı!

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan A.K. isimli (İhraç İnfaz Koruma Memuru) şahıs Horasan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

