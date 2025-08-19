Hakkında yakalama kararı olan FETÖ üyesi yakalandı!

Kaynak: İHA
Hakkında yakalama kararı olan FETÖ üyesi yakalandı!

Erzurum'da hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ üyesi infaz koruma memuru yakalandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan A.K. isimli (İhraç İnfaz Koruma Memuru) şahıs Horasan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ’nün firari isimleri Adana'da yakalandılarFETÖ’nün firari isimleri Adana'da yakalandılar

A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

FETÖ üyesi ihraç astsubay yakalandıFETÖ üyesi ihraç astsubay yakalandı

Ünlü gazeteci BTK’nın FETÖ altyapısını ifşa etti! Asıl kara delik o bakanlıkta çıktı…Ünlü gazeteci BTK’nın FETÖ altyapısını ifşa etti! Asıl kara delik o bakanlıkta çıktı…

Yaşar Güler’e şok! Yanı başındaki FETÖ’cüden haberi olmamış...Yaşar Güler’e şok! Yanı başındaki FETÖ’cüden haberi olmamış...

Son dakika... FETÖ'nün üst düzey ismini MİT paketlediSon dakika... FETÖ'nün üst düzey ismini MİT paketledi

Firari FETÖ hükümlüsü Samsun'da yakalandı!Firari FETÖ hükümlüsü Samsun'da yakalandı!

FETÖ hükümlüsü eski uzman çavuş yakalandıFETÖ hükümlüsü eski uzman çavuş yakalandı

Son Haberler
Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza! Sürücü araçta sıkıştı: Ekipler zamana karşı yarıştı
Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza!
Süper Lig devleri istiyordu! Marsilya 2 yıldızı da gözden çıkardı
Süper Lig devleri istiyordu! Marsilya 2 yıldızı da gözden çıkardı
Kamu kurumlarına sıcak hava tatili
Kamu kurumlarına sıcak hava tatili
CHP'li bir büyükşehir daha AKP'ye mi geçiyor? İddiaların odağındaki Başkan suskunluğunu bozdu!
CHP'li bir büyükşehir daha AKP'ye mi geçiyor? İddiaların odağındaki Başkan suskunluğunu bozdu!
Baraj kapakları açıldı! Vatandaşlar nehirde adacıkta mahsur kaldılar: Ekipler seferber oldu
Baraj kapakları açıldı! Vatandaşlar nehirde adacıkta mahsur kaldılar: Ekipler seferber oldu