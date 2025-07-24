Hakkında yakalama kararı olan şahıs evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA

Karaman’da hakkında yakalama kararı olduğu öğrenilen şahıs, tek başına kaldığı evinde polis ekibi tarafından ölü bulundu.


Olay, gece saat 23.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Şahin Mavi Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı evin birinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı sivil polis ekibi, hakkında yakalama kararı olan Akif Yüksel’in (38) evine geldi.

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Zile basan polis, şahsın kapıyı açmaması üzerine eve girmek için itfaiyeden yardım istedi. Adrese gelen itfaiyenin uzattığı araç merdiveniyle balkondan eve giren polis ekibi, Yüksel’i, evin koridorundaki kalorifer borusunda asıla halde buldu. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde şahsın saatler önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Akif Yüksel’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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