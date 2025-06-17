“Hakkınızda şikayet var” tuzağına sakın düşmeyin! Instagram ve WhatsApp’taki büyük tehlike

Türkiye’nin önde gelen çözüm platformu Şikayetvar, sosyal medya kullanıcılarını hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemine karşı uyardı. Dolandırıcılar, “Hakkınızda şikayet var” başlıklı sahte mesajlarla kullanıcıların merakını uyandırarak kimlik avı saldırıları düzenliyor. Özellikle Instagram ve WhatsApp üzerinden gönderilen bu mesajlar, Şikayetvar’ın kurumsal kimliğini taklit ederek milyonlarca kullanıcıyı tehdit ediyor.

Dolandırıcılar, sahte veya ele geçirilmiş hesaplardan gönderilen mesajlarda, “Merhaba, seni şikayet sitesinde paylaşmışlar. Hoş olmayan yorumlar yapılmış, bilgin olsun” gibi ifadelerle kullanıcıları paniğe sevk ediyor. Mesajlara eklenen sahte Şikayetvar profilleri ve görseller, dolandırıcılığın inandırıcılığını artırmak için özenle hazırlanıyor. Instagram’da yapılan aramalarda, Şikayetvar’ı taklit eden çok sayıda sahte hesabın bulunduğu görülüyor.

HESAP ÇALMA GİRİŞİMİ

Dolandırıcılık sürecinde, kullanıcılara “taciz şikayeti” varmış gibi sahte görseller gönderiliyor. Bu görseller, Şikayetvar’ın resmi internet sitesini taklit eden sayfalardan alınıyor. Kullanıcı mesajlara yanıt verdiğinde, dolandırıcılar bir link paylaşarak asıl tuzağı devreye sokuyor.

Bu link, Şikayetvar’ın sitesine benzeyen sahte bir web sayfasına yönlendiriyor. Kullanıcılar, “Şikayetleri görmek için tıklayın” gibi yönlendirmelerle sahte bir Instagram giriş paneline ulaşıyor. Bu panelde girilen bilgiler, dolandırıcıların eline geçiyor.

Dolandırıcıların yöntemleri sosyal medyayla sınırlı kalmıyor. Telefon numaralarına erişen dolandırıcılar, WhatsApp ve SMS üzerinden de benzer mesajlar gönderiyor. Bu mesajlarda genellikle yasal işlem tehdidi veya yüksek cayma bedeli gibi korkutucu ifadeler kullanılıyor. Amaç, kullanıcıları sahte linklere tıklamaya zorlamak.

NELER YAPIYORLAR NELER

Şikayetvar, ele geçirilen hesapların farklı suçlarda kullanıldığını vurguluyor. Dolandırıcılar, çalınan hesaplar üzerinden rehberdeki kişilere sahte linkler göndererek daha fazla bilgi çalabiliyor. Ayrıca, kullanıcı adına para talebinde bulunarak IBAN numaralarına para transferi isteyebiliyor veya sahte yatırım vaatleriyle başka kişileri kandırabiliyor.

BUNLARI HARFİYEN YAPIN

Şikayetvar, kullanıcıları korumak için alınması gereken önlemleri sıraladı:

Şüpheli mesajlardaki linklere tıklamayın.

Telefonunuza gelen kodları kimseyle paylaşmayın.

Sahte hesapları engelleyin ve şikayet edin.

Mesajın arkadaşınızdan geldiğini düşünüyorsanız, önce arayarak doğrulayın.

Kurumsal hesapların “mavi tik” onayını ve gönderilerini kontrol edin.

RESMİ UYARI

Platform, yalnızca resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden şikayet kabul ettiğini hatırlattı. Şikayetvar, sosyal medya üzerinden “hakkınızda şikayet var” mesajı göndermiyor ve bireyler hakkında şikayet yazılmasına izin vermiyor. Kullanıcıların yalnızca resmi Şikayetvar hesaplarını takip etmesi gerektiği vurgulandı.

GELEN ŞİKAYETLER

Şikayetvar’a ulaşan kullanıcı şikayetleri, dolandırıcılığın yaygınlığını gözler önüne seriyor. Bir kullanıcı, “Instagram’dan ‘Hakkınızda şikayet var’ mesajı aldım. Linke girdim, hiçbir şey açılmadı. Profil fotoğrafım kullanılmış, iftira atılmış” derken, bir başkası, “Sahte bir link gönderildi, tıklamadım ama dolandırıcı oldukları belli” ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı.

Türkiye’de 50 milyonu aşan Instagram kullanıcısı, bu tür dolandırıcılıkların hedefi haline geliyor.