'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attı, itfaiye evde uyurken buldu

Olay, saat 22.40 sularında Gevher Hatun Mahallesi 1774 Sokakta 4 katlı binanın son katında gerçekleşti. 55 yaşındaki Ali Karabüber, iddiaya göre, evinde içki içerken yakınlarına 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attı. Ali Karabüber'in bir süre sonra telefonlara çıkmaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, itfaiye merdiveni aracılığıyla 4'üncü kattaki eve balkondan girdi. Ekipler, Karabüber'i yatağında uyurken buldu. Uyandırılan Karabüber, sağlık ekiplerinin tedavisini reddetti.